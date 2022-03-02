İHD: Doğu ve Güneydoğu'da hak ihlalleri artıyor

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen hak ihlalleri raporuna göre 2021 yılında iki kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak, beş kişi resmi ihmal ve hata sonucu yaşamını yitirdi.

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