İHD: Doğu ve Güneydoğu'da hak ihlalleri artıyor - Haberler

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İHD: Doğu ve Güneydoğu'da hak ihlalleri artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen hak ihlalleri raporuna göre 2021 yılında iki kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak, beş kişi resmi ihmal ve hata sonucu yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen hak ihlalleri raporuna göre 2021 yılında iki kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak, beş kişi resmi ihmal ve hata sonucu yaşamını yitirdi.

DailyMotion.com - Güncel

İnsan Hakları Derneği, Güvenlik güçleri, Güneydoğu, Güncel, Haberler

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