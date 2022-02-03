İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNE OPERASYON - Haberler
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İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İNSAN Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Şubesi'ne, sekreter F.B.'nin terör örgütü PKK ile temasının tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - İNSAN Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Şubesi'ne, sekreter F.B.'nin terör örgütü PKK ile temasının tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Evinde de arama yapılan F.B.'nin kardeşinin, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkilerinin olduğu belirlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmalarında, Diyarbakır İHD şube sekreteri F.B.'nin terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde F.B.'nin evine ve Yenişehir ilçesindeki İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Evde ve dernekte polisin aramaları sürüyor.

Bu arada, F.B.'nin kardeşinin, 29 Nisan 2017'de Adıyaman'da Akçalı köyü kırsalında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNE OPERASYON

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNE OPERASYON

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Haber

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