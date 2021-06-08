İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor
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İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor

İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla, 9 – 10 Haziran tarihleri arasında, Afrika'nın en prestijli gıda firmalarının, üst düzey satın alma yetkilileri ile üyeleri online ortamda bir araya gelecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla, 9 – 10 Haziran tarihleri arasında, Afrika'nın en prestijli gıda firmalarının, üst düzey satın alma yetkilileri ile üyeleri online ortamda bir araya gelecek.

Batı Afrika bölgesinde bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti'nin en prestijli gıda firması ile İHBİR üyeleri arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde firma yetkilileri; şekerleme, atıştırmalık ürünler, un ve unlu mamuller, pirinç, içecekler ve diğer gıda ürünlerini online ortamda dijital kataloglar ve firmaların web siteleri üzerinde inceleyerek görüşmeler gerçekleştirecek.

900'Ü AŞAN SANAL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Pandemi nedeniyle alım heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle İHBİR olarak ücretsiz birçok sanal heyet programı organize ettiklerini ifade eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sanal Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Dijital ihracat sürecinin başladığı günden bugüne 900'ü aşan sanal görüşmenin yapılmasını sağladık" dedi.

HER AY 2 ALIM HEYETİ DÜZENLEME HEDEFİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Türk ürünlerinin çok beğenildiğini söyleyen Okutur, "Genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız. İhracatçı üyelerimiz de sonuçlardan çok memnunlar. Katılım talebinin fazla olması sebebiyle her ay 2 alım heyeti düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


İHBİR online heyetlere Afrika kıtası ile devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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