"İHBİR'in İhracat Bir'İnci'leri" ödül töreni, 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İHBİR) düzenlediği "İHBİR'in İhracat Bir'İnci'leri" ödül töreni, 16 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İHBİR'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, dünyada zor zamanlardan geçilse de üretmeyi ve ürettiklerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hiç bırakmadıklarını belirtti.

Tüm dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini bildiren Okutur, "Başarılarımızı değerli üyelerimizle kutlamak ve bu sevinci hep birlikte paylaşmak için 2020 yılının en başarılı ihracatçılarını ödüllendireceğiz." ifadesini kullandı.

Okutur, 2020 yılında kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" programını başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için kurmuş olduğumuz platform kapsamında çevrim içi söyleşiler ve eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında 8 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 65 kişi ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok girişimci kadın birliğimize üye olarak ihracat yapmaya, fuarlarımıza katılmaya başladı. Ayrıca, platformumuza dahil olan kadın girişimcilerimize dış ticaret, sosyal medya kullanımı ve yönetimi, markalaşma, etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi ve daha birçok konuda özel eğitimler verildi. Yoğun ilgi gören platformda, sayımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu özel gecede değerli kadın girişimcilerimiz de ödüllerine kavuşacak."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet