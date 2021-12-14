'İHBİR'İN İHRACAT BİRİNCİLERİ' ÖDÜL TÖRENİNE GERİ SAYIM BAŞLADI

İSTANBUL (DHA) - ? İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) düzenlediği 'İHBİR'in İhracat Birincileri' ödül töreni, 16 Aralık'ta İstanbul'da bir otelde yapılacak. Gecede 2020 yılının en başarılı ihracatçıları 5 ayrı kategoride ödül alacak.

Ödül törenine ilişkin bilgi veren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 'Pandemi nedeniyle 2 yıldır herhangi bir ödül töreni ya da organizsasyon gerçekleştiremedik. Ödül töreninde İHBİR'in en başarılı ihracatçılarını ödüllendireceğiz ve daha çok ihracat yapmaları için güçlü bir motivasyon sağlayacağız' dedi.

50 ÜYE FİRMA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Tüm dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini söyleyen Okutur, 'Birliğimizin şekerli mamuller, un ve unlu mamuller, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar, diğer gıda ve müstahzarları, hububat bakliyat ve baharat olmak üzere toplam 5 farklı alt kategoride toplam 50 üye firmamızı ödüllendirerek, başarılarından dolayı sertifikalarını takdim edeceğiz' diye konuştu.

GİRİŞİMCİ KADINLARA DA ÖDÜL VERİLECEK

Hububat ihracatının Türkiye ihracatına ciddi katkı sağladığına dikkat çeken Okutur, 'Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için kurmuş olduğumuz 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' kapsamında online söyleşiler ve eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında 8 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 70 kişi ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok girişimci kadın birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya, fuarlarımıza katılmaya başladı. Bu özel gecede değerli kadın girişimcilerimiz de ödüllerine kavuşacak. Bu özel gecede basın ve ajansların temsilcilerine de plaket ve sertifika takdimi ile özel ödül ve ihracata destek ödülü vereceğiz? ifadelerini kullandı.