İHBİR'İN 11 AYLIK İHRACATI YÜZDE 37.7 ARTIŞLA 2.44 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) 11 aylık tahıl ve tahıl ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artışla 2 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 184 ülkeye ihracat yaptıklarını ve yıl sonunda 2 milyar 444 milyon doların üstüne çıkacaklarını söyledi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala hububat sektöründeki ihracat rakamlarını, en çok ihracat yaptıkları ülkeleri ve ürünleri açıkladı. 2021 yılı içinde gerçekleştirdikleri fuar ve alım heyeti programlara yönelik de bilgi veren Okutur, 2022 yılı hedeflerini de anlattı.

2022'DE 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Okutur, '2020 yılında 168.346 milyon dolarlık ihracatımızı bu yılın aynı döneminde yüzde 33,72 artırarak 225,113 milyon dolara çıkardık. 2020'nin ilk 11 ayında ise 1 milyar 774 milyon dolar olan ihracatımız 2021'in ilk 11 ayında yüzde 37,70 artışla 2 milyar 444 milyon dolara yükseldi. 2022 yılının 2021'den çok daha iyi olacağını öngörüyoruz, trendler bunu gösteriyor. O nedenle 2022'de 10 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz' dedi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 5 ÜLKE

Geçen yıl 174 ülkeye ihracat yaptıklarını bu yıl ülke sayısı 192 olduğunu aktaran Okutur, 'Kasım 2021'de ihracatımız 2020 Kasım'a göre ABD'ye yüzde 78,52, Irak'a yüzde 63,64, Almanya'ya yüzde 11,67, Cezayir'e yüzde 313,66 Birleşik Krallık'a ise yüzde 31,44 değer bazında artış gösterdi' diye konuştu.

ÜRÜN İHRACATINDAKİ ARTIŞLAR

Ürün bazında artışları anlatan Okutur, 'şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 37,49, pastacılık ürünleri yüzde 26,94 diğer gıda müstahzarları yüzde 12,83, kakaolu mamuller yüzde 33, 33 artı. Yabancı tüketici Türk ürünlerini çok beğeniyor. Çünkü ürün kalitemiz çok yüksek, üretim tesislerimiz çok başarılı. Anadolu'da yetişen ürünler muhakkak çok lezzetli. Dünya bu lezzetleri bekliyor' ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMINI EKİM AYINDA YAKALADIK'

Hububat sektörü olarak 2020 yılında gerçekleştrdikleri 7,3 milyar dolarlık ihracat rakamını 2021 yılının ekim ayı sonunda yakaladıklarını söyleyen Okutur, 'Aylık ihracat verileri hububat sektörü için 2021 yılı sonunda rekor bir ihracat rakamına ulaşılacağını gösteriyor. Daha önce açıkladığımız, Hububat Sektörü için 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefimize ulaşmak için büyük bir adım atmış durumdayız. İHBİR olarak ise 2021 yılının bitmesine 2 ay kala 2020 yılındaki 1,9 milyar dolarlık ihracatımızı yakalamış durumdayız. Sene sonunda 2,4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz' dedi.

'3 TANE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK'

Fuarlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, 'İHBİR olarak 2021 yılında global ölçekteki seyahat kısıtlamaları ve diğer olumsuzluklara rağmen ilki Rusya'da PRODEXPO 2021, daha sonra ABD'de Sweets & Snacks EXPO 2021 ve son olarak Meksika'da Expo ANTAD & Alimentaria 2021 olmak üzere 3 adet milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın dünyanın farklı pazarlarda ürünlerini sergilemelerine yardımcı olduk. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların ardından normale dönüşe ilk adımları atan birisiyiz' diye konuştu.

'17 ÖNEMLİ İTHALATÇIYI İSTANBUL'DA MİSAFİR ETTİK'

Haluk Okutur, 'Eylül ayında İstanbul'da gerçekleşen WorldFood İstanbul 2021 fuarı ve ekim ayında Almanya'da düzenlenen Anuga fuarlarına info stant ile katılım sağlayarak birliğimiz iştigal sahasına giren ürünlerin ve üye firmalarımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca, WorldFood İstanbul Fuarı'nda hedef ülkelerimizden 17 önemli ithalatçıyı İstanbul'da misafir ederek, üyelerimizin fuar süresince birebir iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladık. Kasım ayı içerisinde ise Dubai/ BAE'nde düzenlenen 'Yummex Middle East 2021' ve yine İstanbul'da düzenlenen 'Helal EXPO 2021' fuarlarına da katılarak tanıtım faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu faaliyetler kapsamında Yummex Middle East 2021 Fuarında gerçekleştirdiğimiz şeker şovları ve geleneksel Türk lokumu ve helvası tadım etkinlikleri ile hem ziyaretçilerin ilgisini standımıza çekmeyi başardık, hem de geleneksel ürünlerimizin tanıtımını yoğun bir şekilde gerçekleştirdik? ifadelerini kullandı.

11 SANAL ALIM HEYETİ YAPILDI

Pandemi nedeniyle Alım Heyeti programını dijital ortama taşıdıklarını söyleyen Okutur, 'Online alım heyetlerinde üyelerimiz alıcılar ile zoom platformu üzerinden birebir görüşme imkanı buluyor ve ürünlerinin kataloglar üzerinden tanıtımlarını gerçekleştiriyor. Üyelerimiz alım heyeti programlarımıza çok yoğun bir talep göstererek katılım sağlıyor. 2021 yılında Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne yönelik 3, Şili'ye yönelik 3, Bahreyn'e yönelik 2, Arjantin, Kolombiya ve Filistin'e yönelik 1 heyet programı olmak üzere toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdik. Bu heyetlerin sonuncusu geçtiğimiz perşembe günü Kolombiyalı market zincirleri ve ithalatçılara yönelik gerçekleşti ve üyelerimiz ürünlerini sergileme imkanı buldu. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılından itibaren baktığımızda düzenlemiş olduğumuz heyet sayısı 25'e yaklaşmış oldu. 2022 yılında online heyet programlarımıza ara vermeden devam edecek ve normale dönüşün bir parçası olarak pandemi öncesinde olduğu gibi dünyanın önemli ithalatçılarını İstanbul'da ağırlayarak yüz yüze heyet programlarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz' dedi.