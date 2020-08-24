İHBİR'den sanal heyet atağı
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İHBİR'den sanal heyet atağı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla, 25 – 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Latin Amerika bölgesinden süpermarket zinciri Grupo Exito'nun üst düzey satın alma yetkililerinin katılımıyla, Zoom Meeting Platformu üzerinden sanal...

İHBİR'den sanal heyet atağı
24.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:32

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla, 25 – 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Latin Amerika bölgesinden süpermarket zinciri Grupo Exito'nun üst düzey satın alma yetkililerinin katılımıyla, Zoom Meeting Platformu üzerinden sanal alım heyeti programı düzenlenecek.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sanal Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Ekonomimizi ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırarak daha katma değerli hale getirmek adına, ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan alım heyetlerine önem veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Haluk Okutur, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde alım heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle İHBİR olarak ücretsiz birçok sanal heyet programı gerçekleştirdik. Ayrıca, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde ve bakanlıkları koordinasyonunda birçok "Sanal Ticaret Heyeti" organizasyonu da gerçekleştirdik" dedi."ÜRÜNLERİMİZ DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE"Türk ürünlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Okutur, "Koronavirüs ortaya çıkmadan önce gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda da çok ciddi kontratlar imzalandı, ikili görüşmeler, profesyonel şekilde sürdürüldü. Bu zorlu süreçte aldığımız karar doğrultusunda sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle de önemli iş birlikleri doğmasını umut ediyoruz. Genel olarak yapılan heyetlerimizde, şeker ve şekerli mamuller, un ve unlu mamuller, bakliyat, yağ, çikolata, kek ve bisküvi ürünlerine ilgi gösteriliyor" şeklinde konuştu.İHBİR'İN 2023'DE İHRACAT HEDEFİ: 13,7 MİLYAR DOLAR

2023 ihracat hedeflerini 13.7 milyar dolar olarak açıklayan Okutur, "Türkiye olarak yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar rakamını kat kat aşabiliriz" dedi. İhracatı artırmak için birçok etkinliğe imza attıklarını da ifade eden Okutur, pandemi öncesinde de sıkça gerçekleştirdiğimiz alım heyetlerine sanal ortamda devam etmenin yanında, online söyleşiler ve eğitimler de düzenliyoruz. Ayrıca veri tabanı iş birliği anlaşmamız sayesinde üyelerimiz istediği firmaya rahatlıkla ulaşabiliyor. Fuar kartvizit arşivlerimizi de düzenli aralıklarla üyelerimizle paylaşıyoruz. İHBİR olarak her zorlu süreçte üyelerimizin yanında olmaya ve ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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