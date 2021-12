İHBİR'den İhlas Medya Grubu'na üç ödül

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) düzenlediği 'İHBİR'in İhracat Birincileri' ödül töreni, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşlarından İhlas Medya'ya ihracatçılardan üç ödül birden geldi.

İHBİR İhracat Birincileri ödül töreninde 2020 yılının en başarılı ihracatçıları 5 ayrı kategoride ödül aldı. Törende, Şekerli Mamuller, Un ve Unlu Mamuller, Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar, Hububat-Bakliyat-Baharat ve Diğer Gıda Müstahzarları kategorilerinde 2020 yılının en başarılı ihracatını yapan 25 firmaya ödülleri Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, tarafından takdim edildi. Ayrıca, İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi kapsamında 15 girişimci kadın da ödüllendirildi.

İhracata katkı yapan basın mensuplarının da ödüllendirildiği gecede, İhlas Medya Grubu'na üç ödül birden verildi. TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, İhlas Haber Ajansı Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin ve Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan'a ödüllerini TİM Başkanı İsmail Gülle ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur takdim etti.

"7,4 büyümenin 6,8'i ihracattan geldi"

Geceye katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ülke ekonomimize baktığımızda son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatımız yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu. Aylık ihracatımız geçen ay yüzde 33,4 arttı. 200 milyar dolarların üzerine çıktık. Bunu gerçekleştiren ihracatçılarımız olmasa bunların hiçbirini başaramazdık. 7,4 büyümenin 6,8'i ihracattan geldi" dedi.

"Kendi kendimize yetebileceğimizi gördük"

Türk ürünlerine talebin arttığını ifade eden Turagay, "ABD'ye ihracatımızı yüzde 45,1 artırdık, 13,3 milyar dolar oldu, AB'ye olan ihracatımızı yüzde 34,1 artırdık, 83,4 milyar dolar oldu. Bu başarılar çok önemli. Turizm gelirlerinde oldukça önemli atılım yapacağız. 24 milyar dolarlık gelirden bahsediliyor. Gıda fiyatları dünyada inanılmaz arttı. Çoğu ülke gıda temininde sıkıntı yaşadı. Hububatçılarımız da salgın döneminde sıkıntı çekti ama kendi kendimize yetebileceğimizi gördük" diye konuştu.

"Rekorlar kıracağız"

Törendeki konuşmasında büyüme ve gelişmeyi ihracatın sağladığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat bu dönemde performansını rekorlar kırarak artırdı. Büyük işler yapılması için ölçek ekonomisine geçilmesi gerekiyor. Daha büyük kapasitelere ve yatırımlara ihtiyacımız var. Hububat sektöründe bu ve buna benzer yatırımların olduğunu biliyorum. Daha da büyüyeceğiz ve daha büyük işler yapacağız. Küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı ilk kez ülkemizden mal alanların büyük bir katkısı oldu. Önümüzdeki sene bu daha da artacak. Türkiye'ye teveccüh artacak, 20 milyar doların üzerindeki aylık performanslara alıştık. Yine rekorlar kıracağız" şeklinde konuştu.

"Başarıyı taçlandırdık"

Törenle birlikte başarıyı kutladıklarını kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İHBİR olarak yaklaşık 4 bin 700'den fazla üyemiz var. Dünyanın 220 ülkesine ihracat yapan üyelerimiz var. Hepsi çok başarılı. Daha çok ihracat yapmak için sürekli çalışıyorlar. Dünyanın her yerine gediyorlar. Bu törenle onların bu başarılarını taçlandırmak istedik. Beş farklı kategoride ihracatçı üyelerimize ve en çok ihracat yapan firmalarımıza ödüllerini takdim ettik" dedi.

"2021 başarı yılı oldu"

Yılın ihracat rakamlarını da değerlendiren Okutur, "Her geçen yıl bir öncekine göre ihracatta çok daha iyi. 2021 yılını başarıyla geçirdik. Pandemi olmasına rağmen dünyada hammadde krizi, lojistik krizi olmasına rağmen ihracatçı firmalarımız çok gayretli çalıştılar ve çok başarılı oldular. Geçtiğimiz yıllara göre her defasında daha çok ihracatlarını artırarak yollarına devam ediyorlar. Nitekim bu yılın sonuna kadar 2,4 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmış olacağız. 2022 yılı bu hedefin çok daha üzerinde olacak. Ülkemizin ihracat rakamları büyüyor. Bütün ihracat yapan firmalardan istediğimiz ülkemizin kıymetli hammaddelerini daha hak ettiği biçimde dünyaya satmalarıdır. Markalaşma, paketleme ve tasarım dünya pazarlarında daha fazla yer almak için gerekli. Ancak daha da önemlisi bu kıymetli hammaddeleri hak ettiği biçimde katma değerle satmak. İHBİR olarak bizler de tüm ihracatçı firmalara destek olamaya her zaman açığız" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL