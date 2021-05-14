İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza
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İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

İhbarlar cebini yaktı.

İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen salgın ekipleri, kısıtlamaya rağmen güzellik merkezi salonunu açan işletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, Ramazan Bayramı'nda da mesai yapıyor. Denetimlerini sürdüren ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları da değerlendiriyor. Ekipler, kentte pozitif vaka artışının önüne geçmek için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Ekipler, bu kez Kaletepe Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezi salonunun faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin açık olduğunu tespit eden ekipleri, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza
İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza
İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza
İhbarlar cebini yaktı...İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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