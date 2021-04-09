İhbarda bulundu, pastayla çiçekle karşıladı
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İhbarda bulundu, pastayla çiçekle karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İhbarda bulundu, pastayla çiçekle karşıladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde esnaf Mustafa Enşici, Polis Haftası nedeniyle ihbarda bulunduğu polisleri pasta ve çiçekle karşıladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde esnaf Mustafa Enşici, Polis Haftası nedeniyle ihbarda bulunduğu polisleri pasta ve çiçekle karşıladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Çağlar Kıraathanesi işletmecisi Mustafa Enşici, Polis Teşikilatının 176.yıldönümü kapsamında polislere sürpriz hazırladı. Esnaf Enşici, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ihbarın asılsız olduğunu anladığı sırada esnaf Mustafa Enşici, polislere çiçek vererek Polis Haftası'nı kutladı. Büyük şaşkınlık yaşayan polisler yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Öte yandan Mustafa Enşici ve polis ekipleri günün anısına pasta kesti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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