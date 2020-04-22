İhbara giden sağlık personeline pastalı, meşaleli karşılama KONYA'da sağlık görevlileri, ihbar üzerine ambulansla gittikleri mahallede pasta ve meşaleli sürprizle karşılandı.

KONYA'da sağlık görevlileri, ihbar üzerine ambulansla gittikleri mahallede pasta ve meşaleli sürprizle karşılandı. Özverili çalışmaları için tebrik edilen sağlıkçılar, mahalleliye teşekkür etti.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Hacıveyiszade Mahallesi Müeyyitzade Sokak'ta, baygınlık geçiren kişi olduğu ihbarını alan sağlık görevlileri, ambulansla kısa sürede adrese geldi. Sağlıkçılara, sokakta pasta getirilip, meşale yakılarak, sürpriz yapıldı. Şaşıran sağlık görevlileri, çok mutlu olduklarını belirtip, mahalleliye teşekkür etti. Koronavirüs salgını sürecinde özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik edilen sağlıkçılar, pasta kesip, fotoğraf çektirdi. Sağlık ekibi, alkışlarla mahalleden uğurlandı.

Kaynak: DHA