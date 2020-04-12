İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz - Haberler
Edirne, Polis, Güncel

İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

EDİRNE'de Yancıkçı Şahin Mahallesi halkı, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı.

12.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:35
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

EDİRNE'de Yancıkçı Şahin Mahallesi halkı, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı. Mahalleli, 112 ve 155'e asılsız ihbar yaparak çağırdıkları ekipleri çiçek ve pastayla karşılayıp, moral vererek desteklerini iletti. 

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Elekçiler Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sürekli sahada çalışmak zorunda olan polis ve sağlık çalışanları için sürpriz etkinlik yapmaya karar verdi. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan, evlerine Türk bayrakları asan mahalleli, asılsız ihbar yaparak ilk önce polis daha sonra ise sağlık ekipçilerini mahalleye çağırdı.

Mahalleli polise mahallede kavga çıktığını ve yaralılar olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu. Aynı çağrıyı 112 sağlık ekiplerine de yapan mahalleli ellerinde bayraklar, çiçekler ve pasta ile bekleyişe geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yayadı. Mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekibindeki görevlilere çiçek ve pastalar vererek yanlarında oldukları mesajını verdi.İKİ BÜYÜK PANKART ASILDI?Mahalle sakinleri ayrıca bir apartmana polis ve sağlıkçıların için iki ayrı pankart astı. Sağlıkçılar için asılan pankartta, "Her zaman olduğu gibi bu kötü zamanlarda da bizlerin sağlığı için 7/24 görev alan, ailesinden, eşinden, çocuklarından bizler için ayrı kalan fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Polis teşkilatının 175'inci yılının da kutlandığı pankartta ise, "Şanlı tarihi boyunca, milletimizin huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden, fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175'inci yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.'BİR GÜN DE OLSA MUTLU OLMALARINI İSTEDİK'Mahalle halkından Ferhat Özkan, özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zor günlerde polis ve sağlıkçıların değerinin daha fazla anlaşıldığını söyledi. Özkan, "Aslında hepimiz görüyoruz ki özellikle bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza ve polisimize çok ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle onların 1 gün de olsa mutluluğunu sağlamak istedik. Bunu başarmak bizi mutlu etti. Onlar varsa biz varız. Sağlık için evde kalalım diyoruz" dedi.'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ İÇİN SOKAKLARDAYIZ'Sürpriz karşısında çok şaşırıp mutlu olduklarını söyleyen polis memuru Enes Paray, "Böyle bir şey düşünerek bu şekilde güzel bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Emniyet güçleri olarak bu zor günlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için sokaklardayız. Bizim tek isteğimiz lütfen evlerinizde kalın. Devletimiz kimseyi mağdur etmiyor. Sokaklarda her zaman varız. Ne lazımsa her zaman bizi aramanız yeterli" diye konuştu."BU ZOR GÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'

Acil sağlık görevlisi Meryem Koç, çok şaşırdıklarını ifade ederek, yaşanan zor günleri el ele vererek atlatacaklarını ifade etti. Koç, "Böyle bir şey organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Hep beraber el ele verip bu durumu atlatacağız. Gerçekten çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 18:23:15. #1.15#
title