İhbara giden polis ekibine 'pastalı' kutlama
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Koronavirüs, Dumlupınar, Eskişehir, Polis, Güncel

İhbara giden polis ekibine 'pastalı' kutlama

ESKİŞEHİR'de, bir çocuğun yardım talebi üzerine ihbarın yapıldığı yere giden polis ekibi, 8 yaşındaki Azra Altın'ın pastalı sürpriziyle karşılaştı.

10.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:44
İhbara giden polis ekibine 'pastalı' kutlama
ESKİŞEHİR'de, bir çocuğun yardım talebi üzerine ihbarın yapıldığı yere giden polis ekibi, 8 yaşındaki Azra Altın'ın pastalı sürpriziyle karşılaştı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle apartmanın girişinde bekleyen ve polis üniforması giyen küçük Azra, polis ekibine pasta ikram ederek Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü kutladı.

Eskişehir'de esnaf olan Hilmi ve Mualla Altın çiftinin Dumlupınar İlköğretim Okulu 2'nci sınıfa giden kızları Azra, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle evinin önünde Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sürpriz hazırladı. 155 Polis İmdat hattını arayıp yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Azra'nın ihbarı üzerine bölgedeki devriye ekibi, telsiz anonsuyla Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ne yönlendirildi. Apartmanın önüne gelen polis ekibi karşılarında polis üniforması giymiş Azra'yı görünce şaşırdı. Ekipteki Kerim Ağdacı ve Mustafa Çelikkaya'nın Polis Haftası'nı kutlayan küçük Azra, onlara pasta ikram etti.

'BİZİ HATIRLADIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'Sosyal mesafe kuralarına uygun olarak birlikte pasta kesen polis ekibi, Azra Altın ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis memuru Kerim Ağdacı, ihbara geldiklerinde üniformalı olarak Azra'yı karşılarında görüp çok şaşırdıklarını ifade ederek, "Bizi bugün bu şekilde hatırladığı ve bize pasta ikram ettiği için Azra'ya, ailesine ve öğretmenine çok teşekkür ederiz" dedi.Dumlupınar İlkokulu 2/H sınıf öğretmeni Emel Sezgin, her yıl Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl öğrencilerin dışarı çıkmadığını söyledi. Bu nedenle Azra gibi diğer öğrencilerinin de 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunarak gelen ekiplere pasta ikram edip, kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını ifade eden Sezgin, "Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyaçları var. Madem biz onlara gidemiyoruz, polis abilerini, ablalarını çağıracaklar. Bize de zaman ayırdıkları için polis ekibimize teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ardından polis şu anda ülkemizin koronavirüsle mücadele konusunda mihenk taşları. Verdikleri emekler için tümüne teşekkür ediyoruz. Dualarımız onlarla, umarım bu kötü günleri atlayıp maskesiz kucaklaştığımız günlere kavuşacağız" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivende kullanan küçük Azra ile polis ekibi hatıra fotoğrafı çektirip birlikte pasta yedikten sonra sokaktan ayrıldı.


- Eskişehir

Kaynak: DHA

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