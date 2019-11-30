İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak

30.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20

Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı. EYP'li saldırıda zırhlı araç içerisinde bulunan 2 polis memuru hafif yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA