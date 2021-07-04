İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı Başakşehir'de ihbara giden itfaiye kazaya karıştı Başakşehir'de ihbara giden itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı.

- İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de ihbara giden itfaiye kazaya karıştı

İSTANBUL - Başakşehir'de ihbara giden itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü ile yolcusu yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazanın yaşandığı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.00 sularında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbara giden itfaiye ekiplerine yol vermek isteyen ticari taksi sürücüsü panik yapınca itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonrasında taksi şoförü ve taksi de bulunan bayan yolcu yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcuya ilk müdahale kazaya karışan itfaiye ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Kartal Tibet İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çapıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:13:49. #1.15#

title