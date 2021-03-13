İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı

13.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:18
İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı

Düzce'de Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden otomobil sürücüsünü durduran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygularken araçta yaptıkları aramada ise 1 adet...

Düzce'de Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden otomobil sürücüsünü durduran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygularken araçta yaptıkları aramada ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdiler.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine Düzce şehir merkezinde Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişi daha bulunduğunu belirleyen ekipler, şahısları otomobilden indirerek, şahısların üzerinde ve otomobilde arama yaptı. Otomobilde 1 adet ruhsatsız silah yakalayan ekipler, şahısları ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, otomobilde bulunan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 13 bin 600 TL ve ruhsatsız silah taşımaktan 6 bin TL ceza uygularken trafik ekipleri de araç ve sürücünün yaptıkları GBT sorgusunda sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirleyerek ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ceza kestiler. Ayrıca otomobili de detaylı incelemesini yapmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. - DÜZCE

İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı
İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:22:36. #1.14#
title