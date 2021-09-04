İhbar üzerine arama yapılan adreste uyuşturucu madde ele geçirildi
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İhbar üzerine arama yapılan adreste uyuşturucu madde ele geçirildi

İhbar üzerine arama yapılan adreste uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesinde ihbar üzerine M.B. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada evin farklı bölmelerinde saklanan 1 paket 50 gram, 1 paket 30 gram, 2 paket 10 gram olmak üzere toplam 90 gram metamfetamin, 31 Adet Lyrica uyuşturucu hap, 1 adet 9x19 mm çapında tabanca ve 2 bin 515 TL suç geliri ele geçirildi.

Şüpheli şahısın ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 yıl 86 gün 81 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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