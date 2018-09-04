Tüp Bebek Tedavisinde, Eşi Yerine Sevgilisinin Spermlerini Kullanan Kadın Gerçeği İtiraf Etti
Rusya'da, 'tüp bebek' tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullanan kadın gerçeği kendi ağzıyla 1 yıl sonra itiraf etti. İhaneti öğrenen adam, kliniğe 'tazminat davası' açtı.
Rusya'da, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin tüp bebek tedavisiyle bir oğlu oldu. Tartışma sırasında, eşine "Çocuk senden değil" diyen kadının sözleri üzerine, DNA testi yaptıran adam, tüp bebek tedavisi sırasında, eşinin sevgilisinin spermlerinin kullanıldığını öğrendi.
TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN, ÇİFTİN BİR ERKEK ÇOCUĞU OLDU
Rusya'da, 38 yaşındaki Yana Anokhina ve 40 yaşındaki eşi Maxim Anokhina adlı çift çocuk sahibi olmak için bebek tedavisi gördü. Çiftin bir erkek çocuk oldu ve aralarında kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlandı.
KAVGA SIRASINDA EŞİNE, "ÇOCUK SENDEN DEĞİL" DEDİ
Bir kavga anında Yana, "Çocuk senden değil zaten" dedi. Yana'nın daha sonra inkar ettiği sözlerin peşinden giden Maxim, gerçeği DNA testi ile öğrenince dünyası başına yıkıldı.
KADIN, KLİNİĞE EŞİNİN DEĞİL SEVGİLİSİNİN SPERMLERİNİ VERMİŞ
Eşi Yana, tüp bebek tedavisi için kliniğe eşinin değil sevgilisinin spermlerini vermişti.
KADIN, ÖDEMEYİ EŞİNE YAPTIRMIŞ
Ödemeyi de eşine yaptırmıştı. Maxim Anokhin, kliniğe kendisini oyuna getirdikleri için dava açtı. 40 bin lira tazminat alabildi.
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ihtiyacı olan varsa arayın bol miktarda bulunurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kişinin benliğinde ihanet varsa alnı secde de görse her PİSLİĞİ YAPAR , şüphe her insanın aklında vardır, kişiaraştırmaya görsün mutlu gözüken ailelerin çoğu zoraki birlikteliği yaşamaktalar. . . Haberin Rus kaynaklı olmasıfarketmez, şu an kişi kendisini değerlendirsin , NE YAPTIM, NE YAPTI. . ?Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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trabzonda da çok yaygındır kadınlar çocukları mevsimlik işcilerden peydahlar:))Cevap Yaz 6 24 Yayından Kaldır
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Ihanet ötesi, insanlığı rencide eden iğrenç yaratık bu kadına hayallere bile gelmeyen ibreti alem ceza vermeli.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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ne gerek var dı direk vurdursaydı. ha belki de onun da tutmadığı için bu yola gitmiştir.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır