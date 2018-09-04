Tüp Bebek Tedavisinde, Eşi Yerine Sevgilisinin Spermlerini Kullanan Kadın Gerçeği İtiraf Etti

Rusya'da, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin tüp bebek tedavisiyle bir oğlu oldu. Tartışma sırasında, eşine "Çocuk senden değil" diyen kadının sözleri üzerine, DNA testi yaptıran adam, tüp bebek tedavisi sırasında, eşinin sevgilisinin spermlerinin kullanıldığını öğrendi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN, ÇİFTİN BİR ERKEK ÇOCUĞU OLDU

Rusya'da, 38 yaşındaki Yana Anokhina ve 40 yaşındaki eşi Maxim Anokhina adlı çift çocuk sahibi olmak için bebek tedavisi gördü. Çiftin bir erkek çocuk oldu ve aralarında kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlandı.

KAVGA SIRASINDA EŞİNE, "ÇOCUK SENDEN DEĞİL" DEDİ

Bir kavga anında Yana, "Çocuk senden değil zaten" dedi. Yana'nın daha sonra inkar ettiği sözlerin peşinden giden Maxim, gerçeği DNA testi ile öğrenince dünyası başına yıkıldı.

KADIN, KLİNİĞE EŞİNİN DEĞİL SEVGİLİSİNİN SPERMLERİNİ VERMİŞ

Eşi Yana, tüp bebek tedavisi için kliniğe eşinin değil sevgilisinin spermlerini vermişti.

KADIN, ÖDEMEYİ EŞİNE YAPTIRMIŞ

Ödemeyi de eşine yaptırmıştı. Maxim Anokhin, kliniğe kendisini oyuna getirdikleri için dava açtı. 40 bin lira tazminat alabildi.