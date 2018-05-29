İhaneti Affeden Kibariye, Eşine Doğum Günü Sürprizi Yaptı
Ünlü şarkıcı Kibariye, kendisini aldattığı haberiyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'ı affederek sürpriz doğum günü yaptı.
Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aldatma ve birçok yere borçlu olduğu haberiyle gündemde büyük etki yaratmıştı. Herkesin ayrılacağını düşündüğü çift, evliliklerine bir şansa daha verdi.
İHANETİ AFFETTİ
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnan asıllı bir kadın ile ilişkisinin olduğu ve mal varlığını Kıbrıs'ta bulunan kumarhanelerde tükettiği iddia edildi. Çiftin boşanması beklenirken mutlu aile pozları ortaya çıktı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Yaşanan her şeyi sineye çeken Kibariye, eşini affederek evde kızlarıyla birlikte sürpriz doğum günü düzenledi. İşte Kibariye'nin mutlu aile pozu:
YORUMLAR (19)
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bunlar akıllanmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun. Hanimefendiyi tebrik ediyorum. Yuva Yikmak cok kolay... Hatalar insanlar icin. Ailesini dagtmamis helal olsun. Bole bir esi haketmek her babayiğidin hakki degil. Helal Kibariye hanim helal olsun. Taktir edilecek birisin.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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EEEEE REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ DEMİŞLER.YAZIIKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne yapsın bu saatten sonra kendide başka birini bulup evlenemeyecek bundan adı gibi emin. . . bunlar yüzünden de erkekler her haltı yapmaya devam edecek yazıkCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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senin paranı bitirir sonrada giderCevap Yaz 8 Yayından Kaldır