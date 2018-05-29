İhaneti Affeden Kibariye, Eşine Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aldatma ve birçok yere borçlu olduğu haberiyle gündemde büyük etki yaratmıştı. Herkesin ayrılacağını düşündüğü çift, evliliklerine bir şansa daha verdi.

İHANETİ AFFETTİ

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnan asıllı bir kadın ile ilişkisinin olduğu ve mal varlığını Kıbrıs'ta bulunan kumarhanelerde tükettiği iddia edildi. Çiftin boşanması beklenirken mutlu aile pozları ortaya çıktı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaşanan her şeyi sineye çeken Kibariye, eşini affederek evde kızlarıyla birlikte sürpriz doğum günü düzenledi. İşte Kibariye'nin mutlu aile pozu: