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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Silivri, Çatalca, Güncel

İhaleyi iptal eden İBB, sütü Çatalca ile Silivri'den alacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da ikamet eden yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz süt verilmesi amacıyla açtığı, süt alım ihalesini iptal etti.

09.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:23
İhaleyi iptal eden İBB, sütü Çatalca ile Silivri'den alacak
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da ikamet eden yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz süt verilmesi amacıyla açtığı, süt alım ihalesini iptal etti. İBB yetkilileri, süt alımının Çatalca ve Silivri bölgesinden "doğrudan temin" yöntemiyle satın alınacağını belirtti. İBB daha önce, İzmir Tire'den 3 aylığına süt alımı yapmıştı.

İBB,  "Halk Süt Projesi" kapsamında, 9 milyon litre "Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü" alımı için 6 Şubat 2020 tarihinde açtığı ihaleyi, 2 Nisan 2020 tarihinde iptal etti. Kamu İhale Kurumu'na bildirilen iptal gerekçesinde,  "Bütçesi ihale kapsamımızda olan süt tedarikinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığının talebi ile başka daire başkanlığı tarafından yapılacağı ve ayrıca ihale nitelik, türü ve miktarındaki değişikliklerden dolayı ihalenin iptaline karar verilmiştir." denildi.

İBB yetkilileri, daha önce İzmir Tire'den süt alımı yapıldığını, bundan böyle sütün Çatalca ve Silivri bölgesindeki üreticilerden alınacağını, alımın açık ihale ile değil, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre, "doğrudan temin" yöntemiyle yapılacağını söylediler.  Süt dağıtımının devam ettiğini, Tire'den gelen sütte bakteri çıktığı için dağıtım yapılmadığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu belirten bir yetkili, ellerinde dağıtım için süt bulunduğunu açıkladı.

TİRE SÜT KOOPERATİFİ BAŞKANI: BELEDİYELER SÜTÜ KENDİ İLLERİNDEN ALMALI

İBB'nin, Tire'den süt alımı yapmasıyla ilgili olarak, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, İBB'nin süt alımının gündeme geldiği günlerde basına yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Biz İBB ile üç aylık bir sözleşme imzaladık. Şu anda günde 25 ton süt gönderiyoruz. Ama orada bir kooperatifin altyapısının oluşmasından sonra biz çekileceğiz. Çünkü bir ilin belediye başkanı o ilin çocuklarına süt içirmeli. Ama sütü de o ilin üreticilerinden alarak onları desteklemeli. Herkes kendi ilindeki üreticisinden süt alsın. Süt, Türkiye'nin her yerinde üretiliyor".


- İstanbul

Kaynak: DHA

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