İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı

Sivas'ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Sivas'ta kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli makamlarca tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı

İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title