İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak
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İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak

İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İhalesi gerçekleştirilen Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması projesinin hayata geçirilmesi ile 17 bin 670 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

İhalesi gerçekleştirilen Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması projesinin hayata geçirilmesi ile 17 bin 670 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Divriği Kevendüzü Sulaması işinin ihale süreci tamamlanmış olup işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile 17 bin 670 dekar arazi sulanacaktır. Projenin Sivas ilimize hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

Genel Müdür Yıldız; Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması işi kapsamında 1 adet regülatör, 7 bin 511 metre basınçlı borulu sulama şebekesi hattı ve 329 adet betonarme sanat yapısı inşa edileceğinin altını çizerek projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 17 milyon 339 bin 518 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. - SİVAS

İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak - Haberler Ekonomi
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