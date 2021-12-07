İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği
İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği >Antakya Ticaret Borsası 30. 11. 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.
İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği > Antakya Ticaret Borsası
30. 11. 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.
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