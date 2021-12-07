İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği - Haberler
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İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği

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İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği >Antakya Ticaret Borsası 30. 11. 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği > Antakya Ticaret Borsası

30. 11. 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

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