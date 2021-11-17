İHALE İPTAL İLANI

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca İşletmesinin Bay ve Bayan kese hizmeti yeri işi, Belediye Encümeni'nin 04/11/2021 Tarih ve 252 Sayılı encümen kararına istinaden -6- aylığına Kese Hizmet Yeri olarak işletilmek üzere 18. 11. 2021 günü saat 15. 00' da 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecekti. Ancak ihaleye konu 'kese Hizmet Yerinin' bulunduğu 113 ada 91 parsel sayılı taşınmaz malda Belediyemizce Hamam Projesi hazırlandığı ve yapım ihalesinin de 2022 yılı ilk aylarında yapılması planlandığından dolayı 18 Kasım 2021 perşembe günü saat: 15: 00 da yapılacak 'kese Hizmet Yeri' ihalesi Belediyemiz Encümenin 17. 11. 2021 tarih ve 255 sayılı kararına istinaden iptal edilmiştir. İlgililere ilan olunur.

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