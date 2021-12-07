İHALE İPTAL BİLDİRİMİ
2021/701249 İHALE KAYIT NUMARALI STADYUM YAPIM İŞİ İHALESİ, YAPIM İŞİNE AİT İŞİN TEKNİK KRİTERLERİN, VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK AYRINTILARI BELİRLEYEN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMENİN İHALE DOKÜMANLARI İÇERİSİNDE SEHVEN EKAP'A YÜKLENMEDİĞİ TESPİT EDİLDİĞİNDEN 4734 SAYILI...
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2021/701249 İHALE KAYIT NUMARALI STADYUM YAPIM İŞİ İHALESİ, YAPIM İŞİNE AİT İŞİN TEKNİK KRİTERLERİN, VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK AYRINTILARI BELİRLEYEN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMENİN İHALE DOKÜMANLARI İÇERİSİNDE SEHVEN EKAP'A YÜKLENMEDİĞİ TESPİT EDİLDİĞİNDEN 4734 SAYILI KANUN'UN 16'NCI MADDESİ UYARINCA İHALE SAATİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİR.
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