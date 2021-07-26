İHALE İPTAL BİLDİRİMİ
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İHALE İPTAL BİLDİRİMİ

İHALE İPTAL BİLDİRİMİ
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Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre, 27. 07. 2021 Salı günü saat 10: 30'da yapılacak olan 2021 /394201 İhale Kayıt Numaralı 3 ve 5 Nolu Sosyal Tesislerin Tadilatı Yapım İşi;

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre, 27. 07. 2021 Salı günü saat 10: 30'da yapılacak olan 2021/394201 İhale Kayıt Numaralı 3 ve 5 Nolu Sosyal Tesislerin Tadilatı Yapım İşi;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi" başlıklı 16. Maddesinin "İhalenin niteliğinin ve miktarının değişmesi sebebiyle ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir" hükmü gereğince, yukarıda ihale kayıt numarası, ihale tarihi ve saati belirtilen söz konusu ihale idaremiz tarafından iptal edilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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