İhale İlânı - YİKOB (Serik Belek Anaokulu Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Serik İlçesi Belek 4 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Serik Belek Anaokulu Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Serik İlçesi Belek 4 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Serik Belek Anaokulu Yapım İşi
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