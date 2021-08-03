İhale İlânı - YİKOB (Korkuteli Kumluca Altınyaka Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları Tadilat Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Korkuteli Kumluca Altınyaka Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları Tadilat yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Korkuteli Kumluca Altınyaka Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları Tadilat yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Korkuteli Kumluca Altınyaka Karakol Komutanlığı Tadilat Yapım İşi
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Kaynak: Habermetre