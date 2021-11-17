İhale İlânı - YİKOB (İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhale İlânı - YİKOB (İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi)

Habermetre - Haberler | Toplum
İhale İlânı - YİKOB (İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi)

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası KGYS Merkezi çelik asma kat yapımı ve modernizasyon tadilat yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası KGYS Merkezi çelik asma kat yapımı ve modernizasyon tadilat yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi

Tüm duyurular için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title