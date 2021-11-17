İhale İlânı - YİKOB (İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi)

ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası KGYS Merkezi çelik asma kat yapımı ve modernizasyon tadilat yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi Asma Kat ve Modernizasyon Yapım İşi

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