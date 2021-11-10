İhale İlânı - YİKOB (Döşemealtı Yeniköy Anaokulu Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Yeniköy 4 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Döşemealtı Yeniköy Anaokulu Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Yeniköy 4 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Döşemealtı Yeniköy Anaokulu Yapım İşi
Tüm duyurular için tıklayınız...
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