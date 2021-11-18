İhale İlânı - YİKOB (Demre Beymelek Anaokulu Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Demre İlçesi Beymelek 2 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Demre Beymelek Anaokulu Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Demre İlçesi Beymelek 2 Derslikli Anaokulu yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Demre Beymelek Anaokulu Yapım İşi
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