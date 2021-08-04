İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (Elektrik Altyapı Yapım İşi)

İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ( Elektrik Altyapı Yapım İşi ) Konu: Yapım İşi İhale İlanı Başvuru sahibi: Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Referans No: TRC2/20/CMDP/08 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20 Ağustos 2021 Cuma günü...

İhale İlanı - Kurum/ Firma Unvanı: Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ( Elektrik Altyapı Yapım İşi )

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Referans No: TRC2/20/CMDP/08

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20 Ağustos 2021 Cuma günü Saat: 14. 00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinden veya www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 20/08/2021 tarihinde, saat 14: 15'de ve Viranşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre