İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş. Konu: Mal Alımı İhale İlanı Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş.

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş,

Referans No: TRC2/17/GPDU1/0001

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12/07/2021 Pazartesi Günü Saat: 14: 00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 12/07/2021 tarihinde, saat 14: 00'da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş. Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Kaynak: Habermetre