İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş. Konu: Mal Alımı İhale İlanı Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.
Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş.
Konu: Mal Alımı İhale İlanı
Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş,
Referans No: TRC2/17/GPDU1/0001
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12/07/2021 Pazartesi Günü Saat: 14: 00
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 12/07/2021 tarihinde, saat 14: 00'da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş. Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Kaynak: Habermetre