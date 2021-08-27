İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi
Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinden veya www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov.
Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinden veya www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saat: 16. 09. 2021, 11: 00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov. tr yayınlanacaktır.
Teklifler: 16. 09. 2021 tarihinde, saat 11: 15' da ve Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Kaynak: Habermetre