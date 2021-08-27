İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi

Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Viranşehir Kaymakamlığı Yenişehir Mah. 1791. Sok No: 2 Hükümet Konağı Viranşehir-Şanlıurfa adresinden veya www. viransehir. gov. tr ve www. karacadag. gov.