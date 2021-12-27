İhale İlanı- Kurum/firma Unvanı: Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Aziziye Mah. Elazığ Yolu 3. Km 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR)

Ekap İKN No: 2021/857217

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17 Ocak 2021 Pazartesi günü Saat: 10: 00

Tekstil fabrika yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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