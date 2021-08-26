İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı) Konu: Mal Alımı İhale İlanı Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Referans No: TRC2/20/CMDP/02 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16/09/2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve...