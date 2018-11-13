İhak'tan "Edirne'de Atatürk'e Hakarete Tutuklama" Açıklaması

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK), Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'e ilişkin, "İHAK olarak bu hukuksuz tutuklamayı kınıyor ve davanın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz." açıklamasını yaptı.

İHAK'tan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de 10 Kasım töreninde sarf ettiği iddia edilen sözlerden dolayı geceyi gözaltında geçiren Emine Şahin isimli tıp fakültesi öğrencisi genç kızın, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 11 Kasım'da "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadaki Emine Şahin'in kullandığı iddia edilen ifadelerde Mustafa Kemal'e yönelik doğrudan bir hakaret bulunmamakla birlikte, gerçekleştirilen saygı duruşu fiiline dair ifade ve inanç özgürlüğü kapsamında eleştiriler mevcuttur." denildi.

İfadeler ağır eleştiri dahi olsa, ifade ve inanç özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emine Şahin'in yazılı ifadesinden ve polis tutanaklarından anlaşıldığı kadarıyla, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' olarak nitelendirilen fiilde suçun unsurlarından olan "hukuka aykırılık unsuru" bulunmamaktadır. Bu minvalde de hukuka uygunluk nedeniyle atılı suç oluşmamıştır. Olaya dair deliller toplanmış, Emine Şahin'in tanıklar üzerinde baskı kuracağına dair bir emare de yoktur. Bu nedenle, ceza verilse bile cezası hapis olmayan bir atılı suçtan tutukluluk kararı verilmesi keyfidir ve hiçbir surette hukuka uygun değildir."

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında, suç olduğu iddia edilen ifadenin bulunduğu benzer davaların beraatle hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu olayda böyle bir tutuklama kararının ne derece keyfi ve hukuka aykırı olduğu açıkça ortadadır. İHAK olarak bu hukuksuz tutuklamayı kınıyor ve davanın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.