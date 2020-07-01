İHA yarışmasında dereceye giren Denizli'den 2 okul TEKNOFEST'e katılacak Denizli'den TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında dereceye giren Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi, TEKNOFEST'e katılacak.

Denizli'den TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında dereceye giren Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi, TEKNOFEST'e katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması başvurularının 16 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yapıldığı, lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, toplam 291 takımın başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yarışma sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye genelinden başvuran 291 takımdan 125'inin başarılı bulunduğu TÜBİTAK Liseler arası İHA yarışmasında ilimizi temsilen Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi katıldı. İki okul dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi aldığı 94 puanla 19. sırada, Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi aldığı 78 puanla 102. sırada yer aldı. Takımlar tarafından sunulan tasarım raporları Danışma ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek 75 ve üzeri puan alan 125 takım 6 bin lira İHA geliştirme teşviki almaya hak kazandı. Elde ettiği başarı sonrası TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göleti'nde 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılacak. Öğrencilerimizi ve okullarımızı tebrik eder, TEKNOFEST'te başarılar dilerim."

Kaynak: AA