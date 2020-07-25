İHA'ya TGRT'ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHA'ya TGRT'ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi

Güvenlik-İş Sendikası '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İHA'ya TGRT'ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi
25.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:35

Güvenlik-İş Sendikası '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sendika Covid-19 sürecinde kamuoyunu bilgilendirme konusunda her an sahada olan gazetecilere ödül verdi. İHA ve TGRT'de pandemi sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı ödül aldı.

Güvenlik-İş Sendikası, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla ödül töreni gerçekleştirdi. Törene TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç, Fevzi Karataş ile medya kurum kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın emekçilerini onurlandırmak ve teşekkür etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü kutlandı ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Pandemi sürecine gösterdiği katkı ve desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT'ye de ödül verildi. İHA'da Muhabir İrfan Çalışkan ve Kameraman Emre Yüzgüldü'ye ödül verildi. TGRT'de ise basın sektöründe herkesin tanığı meslek büyüğü kameraman Aziz Turan ve Mehmet Tren'e ödül verildi.

Basın, milletin müşterek sesidir

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağrıcı törende yaptığı konuşmada, " Van'da -20 derecede havalimanlarında hava sahamızı koruyan, Antalya'da 50 derece sıcaklıkta nöbet tutan, Diyarbakır'da hastanede şiddete uğrayan, Samsunda kız yurdunda evlatlarımızı korurken darp edilen, İzmir'de AVM'lerde egzoz gazi soluyan, İstanbul'da mezarlıklarda vefat eden, değerlerimiz koruyan kısacası hayatımızın haran ve her yerde olan özel güvenlik görevlilerinin tüm basın emekçilerine selamları vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözüne uygun bir şekilde halkın sesi olmak için çabalayan gazeteciler siz değerli dostlarım, 15 Temmuz Hain İşgal Darbe girişiminde iletişimin ve basının gücünün ne kadar önemli olduğuna hepimiz şahit olduk, basın mensuplarımızın milli ve yerli duruşunun halkımıza, ülkemize ve tüm dünya'ya yansımasını hep beraber gördük" dedi.

Basın mensubu arkadaşlar kamuoyunu doğru bilgilendirdi

Yeni tip korona virüs salgınının devam ettiğini hatırlatan Çağrıcı, "Covid 19 ilk görülmeye başlandığı günden itibaren bütün dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk günlerde vatandaşların hakkında çok az bilgiye sahip olduğu Kovid-19 virüsü için en büyük sorumluluk ise medya kurumları ve iletişim araçlarına düştüğü apaçık görülmüştür. Bilim Kurulumuzun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak görmesi ve resmi kurumların çalışmalarını aktarma hususunda da önemli bir görev yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle sosyal medya platformlarında korona virüs ile ilgili asılsız birçok görsel ve paylaşımın yapıldığı dönemde basın mensubu arkadaşlarımız kamuoyunu doğru bilgilendirmişlerdir. Vatandaşlarımızı doğru bilgiye bilinçlenmeye ve özellikle bu pandemi döneminde gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilerek şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çağrıcı ve sendika yöneticileri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na ilişkin ödül törenine katılan basın mensuplarına teşekkür plaketlerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak Politika
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm
Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Özlem Zengin Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: İHA'ya TGRT'ye pandemi sürecine gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 10:37:04. #1.14#
title