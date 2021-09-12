İHA saldırısının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı - Haberler
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İHA saldırısının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
İHA saldırısının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Irak'ın Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenen ve ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenen ve ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, bir süre önce yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında uçuşların askıya alındığı belirtilmişti.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 3 roketin düştüğü bildirildi.

Son dakika: Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 3 roketin düştüğü bildirildi.

 Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi

Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi

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Haber: İHA saldırısının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı - Haberler
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