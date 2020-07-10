İHA'nın haberi ses getirdi, nüfus bilgilerini içeren tabelalar değiştirildi Kütahya'da nüfus bilgilerini içeren tabelalar, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefliği ekipleri tarafından değiştirildi.

Kütahya'da nüfus bilgilerini içeren tabelalar, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefliği ekipleri tarafından değiştirildi.

Şehir merkezi girişlerindeki üç ayrı tabelada Kütahya kent merkezi nüfusu 250 bin kişi olarak yer alırken, İHA'nın haberi üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın belirlediği resmi rakamlar olan 252 bin 650 kişi olarak değiştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA