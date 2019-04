İHA'nın haberi ses getirdi...Tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Sedat Yıldırım'a Şehitkamil Belediyesi sahip çıktı

Yıldırım: "Tekrar kolum, kanadım yerine geldi"

Yıldırım: "Mutluluğumu ifade edecek kelimeler bulamıyorum"

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan ve tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Sedat Yıldırım'ın Şehitkamil belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu sahip çıktı. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Yıldırım, "Tekrar kolum, kanadım yerine geldi" dedi.

Şehitkamil'in Şirinevler Mahallesinde ikamet eden Sedat Yıldırım'ın tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınmış, yaşadığı mağduriyet nedeniyle yapılan haberle ülke gündemine gelmişti. Sedat Yıldırım'ın ulusal ve yerel medyada yer alan haberin ardından harekete geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yıldırım ailesine telefonla ulaşarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sedat Yıldırım'a maddi-manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Yıldırım'a akülü tekerlekli sandalyesinin tüm eksikliklerini gidereceğinin sözünü vermişti. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekibi tarafından bütün eksiklikleri giderilen Yıldırım'a akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

"Çok duyarlı, merhametli, yufka yürekli, iyiliksever bir başkanımız var"

Yaşadığı mutluluğu tarif edecek kelime bulmakta zorlandığını dile getiren Sedat Yıldırım, gösterdiği duyarlı davranış dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım, yaşadığı talihsiz olay ve sonrasını anlatarak, "5 Nisan günü babamın evine misafirliğe gidecektik. Eşim kapıyı açınca akülü tekerlekli sandalyemin aküsünün çalındığını gördü. Bazı hastalıklarım olduğu için eşim bana söylemekte tereddüt etmiş. Daha sonra eşim durumu anlattı. Dünyam başıma yıkıldı, kolum kanadım kırıldı. 155'i aradım. Polisler geldiler, tutanak tuttular. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldılar. Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu beni aradı. Başkanımız, 'Kardeşim, biz sizler için buradayız. Her türlü maddi manevi yardıma hazırız' dedi. Başkanımıza sıkıntımı anlattım. Başkanımız 'Senin durumunu medyadan izledim. Gerekeni yapacağım' dedi. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Rabbime böyle bir Belediye Başkanımız olduğu için ne kadar şükür etsek azdır. Çok duyarlı, çok merhametli, çok yufka yürekli, çok iyiliksever bir Başkanımız var. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızın yokluğunun acısını bize göstermesin. Bu söylediklerimi yürekten söylüyorum. Dualarım hep Başkanımız ile beraber. Bugün de sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Tekrar kolum, kanadım yerine geldi. Allah, kimseyi evde mahkum bırakmasın. Yarın hastanede randevum var. Dün taksi yardımıyla acile gittik. Bayağı bir rahatsızlandım. Şu anda çok mutluyum. Mutluluğumu ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Sene 2014'te de düğünümden önce oturacağım evin önünde engelli rampasının olmadığını Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na söylemiştim. 1 gün içerisinde engelli rampası yapıldı. Allah, Başkanımızdan razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA