İHA'nın haberi ses getirdi, 17 yaşındaki Merve bulundu

09.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:50

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan iki gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Merve Sarıca'nın; İHA'nın haberi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.



Kdz. Ereğli ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Merve Sarıca'dan iki gündür haber alınamadı. İHA'ya ulaşan Sarıca'nın babası Aydın Sarıca, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Ören Yenimalle'de ikamet ettiklerini ifade eden baba Sarıca, kızının bulunması için herkesten yardım istedi. Baba Aydın Sarıca, "Kızım dün 07.30-08.00 saatleri arasında evden çıktı. Otobüse binip binmediği konusunda net bilgimiz yok. Merve ve diğer çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Derslerine çalışmaları dışında hiçbir şekilde baskı yapmıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir erkek arkadaşı da yok. Merve'nin kaybolduğu ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık" ifadelerine yer verdi.



Kamuoyunda yer alan haberler üzerine Merve Sarıca'nın Düzce'deki bir kız arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı. Liseli kızın haberleri gördükten sonra ailesine ulaştığı sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Baba Aydın Sarıca'nın da gece saatlerinde Düzce'ye giderek kızını aldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA