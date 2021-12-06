İHA'nın haberi hayatını değiştirdi

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Evini geçindirmek için sürdürdüğü zorlu üç işte birden çalışma azmi ile gündeme gelen Eskişehirli Zeliha Akbulut, Tepebaşı Belediyesi'nin, topladığı plastik ve hurdaları daha yüksek bir fiyattan satın alarak sağladığı destek sayesinde hayatının değiştiğini ifade ederek, "Etrafımdakilerin beni takdir edip, saygı duyduğunu görmek bana güç veriyor" dedi.

Akbulut, yıllardır evini geçindirmek için atık toplayıp pazarda ürün satıyor ve bina temizliğine gidiyor. Sürdürdüğü zorlu mücadelesini anlattığı İhlas Haber Ajansı (İHA) haberiyle sesini duyurduktan sonra hayatındaki değişimleri anlatan Akbulut, mahalledekilerin ona daha yardımsever olduğunu, pazar tezgahına koyduğu ürünleri daha çabuk sattığını ve Tepebaşı Belediyesi'nin kooperatif üyeliğine davet ettiğinden bahsetti. Ayrıca çöplerden topladığı Geri Dönüşüm malzemelerini kooperatife daha uygun fiyattan verebileceği için mutlu olduğunu dile getiren Akbulut, "Kim bizim varlığımızı, sesimizi duyurduysa Allah onlardan razı olsun" dedi.

"ÇÖZÜM BULMAM GEREKİYOR"

'Üç işte birden çalışıp evini geçindiriyor' başlıklı haber le sesini duyuran Zeliha Akbulut'un hayatı çok değişti. Tepebaşı Belediyesi'nin yardımı ile kooperatife üye olup sonrasında topladığı geri dönüşüm atıklarını eskisine göre daha yüksek fiyattan satan Zeliha Bulut, "Haber den sonra Tepebaşı Belediyesi'nden yetkililer bana ulaşmaya çalışmışlar, fakat numaram olmadığı için iletişime geçememişler. Tesadüfen pazar tezgahın rızkımı beklerken, belediyeden bir personel beni gördü ve numaramı aldı. Bir saat geçmeden telefonum çaldı ve beyefendi bana 'Zeliha Hanım, kabul ederseniz sizi kooperatifimize üye yapmak istiyoruz. Ayrıca topladığınız geri dönüşüm malzemelerini daha uygun bir fiyattan alabiliriz' dedi. Duyduklarıma çok sevindim, çünkü 2 liradan sattığım plastik ve hurdaları belediye benden 4 lira 30 kuruşa alacak. Fakat benim bir ulaşım aracım yok, bir çözüm bulmak gerekiyor "diye anlattı.

"BİZİM GİBİLERİN SESİNİ DUYMAZLIKTAN GELMESİNLER"

Mahalledekilerin ve pazardakilerin kendisine karşı bakış açılarının çok değiştiğini ve tezgaha koyduğu ürünlerin insanlar tarafından farkında olarak satın alındığını belirten Akbulut, şunları söyledi;

"Eşime ve bana yardıma muhtaç olarak bakıyorlardı. Artık beni gördüklerinde, 'Abla, bir şeye ihtiyacın var mı' diye soruyorlar. Bu bile beni o kadar çok mutlu ediyor ki anlatamam. İnsanlar anladı ki, ben evimi geçindirebilmek için üç iş birden yapıyorum ve bir şekilde ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Benim evimde buzdolabı bile olmamasına rağmen pes etmiyorum. Bizim gibilerim sesini duymazlıktan gelmesinler, bizimde varlığımızın olduğunu bilsinler istiyorum. Etrafımdakilerin beni takdir edip, saygı duyduğunu görmek bana güç veriyor."

"BEN EŞİMİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Yetkililerden tek dileğinin, eşini tedavi ettirebilmek olduğunu söyleyen Akbulut, "Benim eşim de bir insan nihayetinde, neden görmezden gelinip topluma kazandırılmaya çalışılmıyor. Herkes hasta olabilir veya hatalar yapabilir. İnsanlar bana, 'eşini bırak, git' diyorlar. Bırakıp gitmek çözüm değil, ben eşimi her şeyden çok seviyorum" diye mesaj verdi.

(İHA)