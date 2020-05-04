İHA'nın gündeme getirdiği Aşık Yunus Türbesi gün yüzüne çıkıyor
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İHA'nın gündeme getirdiği Aşık Yunus Türbesi gün yüzüne çıkıyor

İHA'nın gündeme getirdiği Aşık Yunus Türbesi gün yüzüne çıkıyor
04.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:27

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde türbesi binalar arasında kalan Aşık Yunus için belediye harekete geçti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde türbesi binalar arasında kalan Aşık Yunus için belediye harekete geçti. Yıldırım Belediyesi meclis kararı alıp, türbenin etrafını açmak için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlk etapta bir noktada yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkaracağız. Ulaşımı da kolaylaştıracağız" dedi.

Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus, Yunus Emre ve aşıkların önderi Abdürrezzak'a ait kabirler Yıldırım Belediyesi tarafından binalar arasından kurtarılarak hak ettiği değere kavuşturulacak.

Süreç başladı

Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Aşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin edebi istirahatgahlarının, bölgede yapılacak yıkımlarla meydana çıkarılarak huzura erdireceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aşık Yunus maalesef bugüne kadar bizler tarafından gölgede bırakılmış bir değerimiz. Aşık Yunus'un kabri Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada. Maalesef kabir, binaların arasında kalmış, dar bir geçitten türbeye ulaşılabiliyor. Biz Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. İlk etapta bir noktada yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkararak ulaşımı da kolaylaştırmış olacağız. Bununla ilgili kamulaştırma sürecini başlattık. Kamulaştırma sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Akabinde bir nebze olsun türbe bölgesine nefes aldırmış olacağız. İnşallah ilerleyen dönemlerde de daha geniş bir şekilde bir mekana ve imkana kavuşturacağız" diye konuştu.

Mahlas olarak 'Aşık Yunus'u kullanan şair, 15. yüzyılda yaşamış. Yıldırım Bayezit Han, Çelebi Mehmet ve İkinci Murat devirlerinde yaşamış olan Emir Sultan'ı tatlı bir dille övmektedir. Hicri 843, Miladi 1439-1440 tarihinde veya bir müddet sonra öldüğü tahmin edilen Bursalı Aşık Yunus'un, Halvetiye'nin Nur-Bahşi koluna mensup olduğu ifade ediliyor.

Emir Sultan Hazretleri'nin de ayni tarikatın aynı koluna mensub olduğu biliniyor.

Yunus Emre ile diğer Yunusların ve şiirleri uzun zaman birbirine karıştırılmıştır. Bursalı Aşık Yunus'un bütün şiirleri, Yunus Emre'ye mal edilmiştir. 'Canım kurban olsun senin yoluna; Sordum sarı çiçeğe, Dertli dolap' gibi şiirler Yunus Emre'nin değil, Bursalı Aşık Yunus'undur. Yıldırım Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Aşık Yunus Türbesi'nin bulunduğu alanda, Yıldırım Belediye Meclisi'nde alınan imar planı değişikliği kararı ile kamulaştırma yoluna gidilerek çevre düzenlemesi yapılmasına ve türbenin gün yüzüne çıkmasına imkan tanınmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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