İha'nın 15 Temmuz Fotoğrafları Mardin'de Sergilenecek

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Nusaybin Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenecek.

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanılanların hafızalardan silinmemesi amacıyla Türkiye'nin dört bir tarafında İHA muhabir ve kameramanlarının objektifine yansıyan fotoğraflar hain darbenin yıl dönümünde Mardin'de vatandaşlarla buluşturuluyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile 67 fotoğraftan oluşan sergi ilk olarak 15 Temmuz Pazar günü saat 13.30'da 15 Temmuz Şehitler Parkında sergilenecek. İHA Mardin temsilciliği tarafından düzenlenecek olan sergide hain darbe girişiminde yaşanılanlar Türkiye'nin dört bir yanından İHA muhabirlerinin çektikleri görüntüler sinevizyon gösterimi ile aktarılacak.

Nusaybin ilçesinde de Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açılacak. Sınırın sıfır noktasındaki meydandaki sergide vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafları yeniden görme imkanı bulacak. - MARDİN