İha'nın 15 Temmuz Fotoğrafları Gaziantep'te Sergilenecek

İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar Gaziantep'te de sergilenecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanılanların hafızalardan silinmemesi amacıyla kara gecenin 2. yıldönümü nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında sergileniyor. Eski Adliye olarak bilinen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek fotoğraflarda, milletin vatanına ülkesine, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı en uzun gecede meydanlarda olan İHA muhabirlerinin şahit olduğu anlar yer alacak. Sergide fotoğrafları yeniden görme şansı bulacak ziyaretçiler, o gece yaşanan ve İHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin de izlenme imkanı da bulacak. 13 Temmuz Cuma günü saat 11: 00'de açılışı yapılacak olan sergi 17 Temmuz günü mesai bitimine kadar gezilebilecek.

Protokol ve basın mensuplarının yanı sıra tüm Gaziantep halkı da sergi açılışına davet edildi. - GAZİANTEP