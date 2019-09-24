24.09.2019 00:47

İHA muhabirinin yaptığı haber film konusu oldu

Yaren leylek ile Bursalı balıkçının oynadığı filmin galası gerçekleşti

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta İHA muhabirinin yaptığı haber sonucunda balıkçı Adem Yılmaz ve 'Yaren' adını alan leyleğin hikayesini anlatan 'Yaren' belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Avrupa Leylek Köyü niteliğine sahip Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde İhlas Haber Ajansı muhabiri Alper Tüydeş'in yaptığı haber filmlere konu oldu. Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen Adem Yılmaz ve 'Yaren' leyleğin hikayesinin anlatıldığı Yaren adlı belgeselin galası Eskikaraağaç'taki köy meydanında gerçekleşti. Galaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, belgeselin kahramanı Adem Yılmaz, yönetmen Burak Doğansoysal, yapımcı Akın Esgin ve belgesel ekibinin yanı sıra köy halkı katıldı.

Açılış konuşmaları sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'a plaket takdim ederken, daha sonra belgesel ilk kez izleyicilerin beğenisine sunuldu. Köy halkının da büyük ilgi ile takip ettiği belgesel ayakta alkışlandı. Belgeselin tamamen doğal olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, "Eskikaraağaç Leylek Köyü, önem verdiğimiz yerleşim alanlarımızdan bir tanesi. Tanınırlığı her yıl artıyor. Türkiye'deki Avrupa Leylek Ağı'na üye olan tek yerleşim birimi. Bunun dünyaya açılacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çok başarılı bir çalışma ile karşılaştım bu akşam. Bu köy, leyleklerle özdeşleşmiş bir köy. Kendi hayatlarının filme aktarıldığı bir ortamda herkes bu konuda heyecanlandı ve keyifle bu faaliyetin içerisinde oldu. Tamamen doğal akışında bir senaryo" dedi.

Belgeselin kahramanı Adem Yılmaz ise, mutluluk duyduğunu dile getirerek "Filmimizi seyrettim, çok sevinçliyim. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Leyleği ve hayvanları çok seviyorum. Yine gelsin, ömür boyu besleyeceğim. Benim 3 çocuğum var, Yaren ile birlikte 4 oldu. Çocuklarımdan biri gibi seviyorum. 8 yıl önce Bursa'dan köye geldim, balıkçılığa başladım. Birkaç gün sonra kayığıma kondu, balıkları yemeye başladı ve bu sürekli buraya geldikleri her gün besledim. Bu sene eşi de geldi, eşini de besliyorum" diye konuştu.

Çok duygusal bir hikaye olduğunu belirten Yönetmen Burak Doğansoysal da, "Dünya çapında ses getireceğini düşünüyoruz. 8 senedir süre gelen dostluk. Bugüne kadar hep yaban hayatta çalıştık, insan hikayesi anlatacak olmak ayrıca özeldi. Eskikaraağaç halkının da herkesin kendisini oynaması bu projeyi çok özel hale getirdi. Hava koşulları dışında çok büyük bir zorlukla karşılaşmadık. Yaren gelecek mi sorusu kafamızda vardı ama çekimlerin ikinci gününde Yaren geldi, ilk gelen leylek oldu. Köy halkı da bize alıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA