İHA muhabirinin mutlu günü

ERZİNCAN (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Emin Ferhat Sevilir, görkemli bir düğünle hayatını Rabia Ağaç ile birleştirdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un kıydığı nikahta AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa nikah şahitliği yaptı.

Düzenlenen törene Sevilir ve Ağaç ailelerinin yanı sıra sevenleri, yakınları ve Erzincan basınından birçok isim katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. - ERZİNCAN

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