İHA muhabirinin mutlu günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi.

İHA muhabirinin mutlu günü
20.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:13

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyılan nikaha çiftin yakınları katıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu, hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı Zambak Düğün Salonu'nda saat 19.15'te kıyılan nikaha çiftin ailesi katıldı. Nikah, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Anne Milli Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHA muhabirinin mutlu günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:13:26. #1.15#
title