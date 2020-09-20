İHA muhabirinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi.
20.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:13
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyılan nikaha çiftin yakınları katıldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu, hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı Zambak Düğün Salonu'nda saat 19.15'te kıyılan nikaha çiftin ailesi katıldı. Nikah, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA